جميلة المهيري: التربية تسعى لجعل التعليم أكثر متعة لأبنائنا

الشارقة 24 – وام:



أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن كلمة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، التي ألقاها في أعمال القمة العالمية للحكومات مؤخراً شكلت وثيقة راسخة يمكن الأخذ بها عالمياً لتطوير التعليم وتكريس الرؤى لبناء طلبة مهاريين ومبدعين ومبتكرين وفق منظومة تعليمية متكاملة وقالت: "ونحن بوزارة التربية سنتخذها منهجية لتطوير التعليم".



جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بعنوان "العلم والفن" والذي يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي في دبي فستيفال آرينا، ضمن شهر الإمارات للابتكار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويختتم أعماله الإثنين.



وشهدت فعاليات اليوم الرابع مشاركة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، بحضور عدد كبير من الطلبة ونخبة من خبراء التعليم محلياً وعالمياً.