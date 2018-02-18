محمد بن زايد يلتقي أعضاء برنامج "تطوير قيادات أدنوك"

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مواردنا البشرية الوطنية هي أغلى ثروة نملكها وأن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ماضية في تأهيل وتدريب وتمكين القيادات المستقبلية الشابة، لتمتلك زمام المبادرة وتقود دفة المسيرة نحو المستقبل.



كما أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة محظوظة بأبنائها المخلصين، الذين يسخرون إبداعاتهم وأفكارهم وجهودهم في سبيل الارتقاء باسم وطنهم عالياً مشيراً سموه إلى أن سمعة بلادنا تظل دائماً بين أعيننا كهدف نسعى إليه في أعمالنا وجهودنا ومسيرتنا.



جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أعضاء برنامج تطوير قيادات أدنوك الشابة، حيث شاركهم سموه في غداء عمل ونقاش مفتوح تطرق إلى آليات عمل برنامج تطوير قيادات أدنوك الشابة وتجاربهم العملية والشخصية وإلى مختلف الجوانب التي تهم الوطن.