حاكم أم القيوين: زايد بن حمدان نموذج يحتذى

الشارقة 24 – وام:



أعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عن فخره واعتزازه بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته.



وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة، إن بهجة الإمارات قيادة وشعباً بعودة بطل من أبطالنا هو تقدير واعتزاز لما قدمه من بسالة في ميادين العز والفخر وهو النموذج الفذ الذي يحتذي به الشباب .



وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين، بالملاحم البطولية التي سطرها ويسطرها أبناء قواتنا المسلحة في ميادين العز والكرامة داعياً الله العلي القدير أن يحفظ أبطالنا ويشفي مصابينا ويتغمد شهدائنا الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .