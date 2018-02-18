منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمبادرة عام زايد

الشارقة 24 – وام:



ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الأحد، بقصر الرئاسة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لمبادرة عام زايد .



تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المبادرة، والأنشطة التي انطلقت منذ شهر يناير الماضي وحتى اليوم ضمن المبادرة.



واعتمد الاجتماع عدداً من البرامج والاستراتيجيات التي تجسد المكانة الاستثنائية التي يمثلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتعكس دوره وعطاءه في تأسيس وبناء دولة الإمارات إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.