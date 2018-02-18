استعرض خطة عملها

منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمبادرة عام زايد

  • الأحد 18, فبراير 2018 في 9:17 م
  • منصور بن زايد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمبادرة عام زايد
    منصور بن زايد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمبادرة عام زايد
استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لمبادرة عام زايد، خطة عمل المبادرة، والأنشطة التي انطلقت منذ شهر يناير الماضي ضمن المبادرة.

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الأحد، بقصر الرئاسة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لمبادرة عام زايد .

تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المبادرة، والأنشطة التي انطلقت منذ شهر يناير الماضي وحتى اليوم ضمن المبادرة.

واعتمد الاجتماع عدداً من البرامج والاستراتيجيات التي تجسد المكانة الاستثنائية التي يمثلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتعكس دوره وعطاءه في تأسيس وبناء دولة الإمارات إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.