حاكم رأس الخيمة يفتتح "الورشة العاشرة للمواد المتقدمة"

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لجهود العلماء والباحثين في شتى مجالات البحث العلمي، التي من شأنها خدمة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول اللازمة لكافة المشكلات.



وقال سموه في كلمته خلال افتتاحه الورشة العاشرة للمواد المتقدمة التي ينظمها مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، وتستمر ثلاثة أيام إن ما نراه اليوم من تقدم في كافة المجالات هو نتاج عمل دؤوب لملايين العلماء حول العالم، والذين نجحوا في تطوير العلوم وجعلها أداة لخدمة الإنسانية، مثنياً على دور الورشة في مناقشة أحدث ما توصلت له جهود العلماء فيما يخص المواد المتقدمة خاصة في مجالات مثل تحلية المياه والطاقة والبيئة والتنكولوجيا المتقدمة.