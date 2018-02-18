محمد بن زايد يهنئ سيريل رامافوزا بتسلمه مهام منصبه رئيساً لجنوب أفريقيا

الشارقة 24 – وام:



هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيريل رامافوزا بمناسبة تسلمه مهامه رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة .



متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.



وأكد سموه خلال اتصال هاتفي جرى الأحد، مع الرئيس الجديد لجنوب أفريقيا، متانة علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، والعمل معاً من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.