"مقاتلات التحالف" تواصل دك معاقل الحوثيين جنوب محافظة الحديدة

الشارقة 24 – وام:

بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، تواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دك معاقل الحوثيين وشن غارات جوية على مناطق رابطة بين مديريتي حيس والجراحي جنوب محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، تزامنت مع مواجهات وقصف مدفعي بين الجيش الوطني والمقاومة اليمنية من جهة وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي تم تحقيقها في تحرير مديرية حيس.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات وآليات قتالية وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي كانت متجهة إلى حيس وأيضاً إلى منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع وشرق معسكر خالد بن الوليد حيث تكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر في الأرواح والعتاد كما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لجميع محاولات تسلل الميليشيات نحو المناطق المحررة.

وقال مصدر مسؤول في المقاومة اليمنية لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مقاتلات قوات التحالف العربي نفذت أمس غارات جوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية مما أسفر عن تدمير تعزيزات عسكرية وآليات تابعة لها في مناطق الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع وشرق معسكر خالد بن الوليد.

وأضاف المصدر أن عمليات تمشيط جيوب الحوثيين في المناطق الواقعة بين شرق المخا ومديرية حيس لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإيرانية تكشف الوجه القبيح لها والمشروع الإيراني الانقلابي وتوجهها الإجرامي وعداءها لشرائح المجتمع اليمني كافة.

وتشهد اليمن انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في عدد من المناطق التي تحاصرها مما يعكس الرفض الشعبي القاطع لها في ظل وحدة الصف وتكاتف الجهود في وجه المشروع الإيراني الانقلابي الذي يهدف إلى طمس هوية الشعب اليمني وتمزيق نسيجه الاجتماعي والسيطرة على مقدراته من خلال ميليشياته الإرهابية الانقلابية.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستيا للعمليات البرية والجوية والبحرية.

كما تقوم بدور كبير دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية إضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل قامت فيه القوات المسلحة الإماراتية بدور مهم ووجهت من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.