محمد بن راشد يزور "معرض جلفود"

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الأحد، "معرض جلفود" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في نسخته الثالثة والعشرين ويستمر خمسة أيام.

وقد تجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي الذي شرح إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تطور "معرض جلفود" على مدى أكثر من عقدين من الزمن وكيف أضحى الوجهة المفضلة لأصحاب المصانع والشركات المحلية والإقليمية والعالمية والمتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات واللحوم بأنواعها.

وحديثا نظم بالتزامن مع " جلفود " معرض " عالم الأغذية الحلال " في دورته الثانية والذي يعد أضخم معرض تجاري متخصص في الأغذية الحلال على مستوى العالم.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً ملحوظاً بهذا الحدث وحرص على التجول في مختلف ردهاته وبين أجنحته مرحباً بالعارضين، ومؤكداً سموه على أن دولة الإمارات عموماً ومدينة دبي خاصة ستظل مركزاً رائداً في مجال تنظيم واستضافة المعارض التجارية والتقنية والعلمية والسياحية وغيرها نظراً لموقعها الاستراتيجي أولاً وكونها البوابة المفتوحة التي تصل الغرب بالشرق وشمال أفريقيا هذا إلى جانب التسهيلات اللوجيستية غير المتوفرة في أي بلد آخر.