بلحيف النعيمي يدشن 5 مبادرات في شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24:

استكمالاً لمسيرة الابتكار التي تنتهجها وزارة تطوير البنية التحتية باعتبارها موجها رئيسياً لسياسة العمل المؤسسي، دشن معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، بحضور سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة الوكلاء المساعدين وموظفي الوزارة، 5 مبادرات مبتكرة وملهمة خلال فعاليات الأسبوع الثالث من شهر الإمارات للابتكار، الذي انطلق بمكتب الوزارة في المنطقة الجنوبية ويستمر لغاية 21 من فبراير الجاري.

وشملت تلك المبادرات التي دشنها معاليه نظام التحكم الذكي بالمساجد، ومبادرة الطريق المستدام، فضلاً عن ترميز المشاريع، ومبادرة نظام الانتظار الذكي، وكذلك مبادرة كرسي الأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أطلق معاليه خلال مشاركته الموظفين فعاليات الاسبوع الثالث من شهر الإمارات للابتكار ميثاق سياسة وزارة تطوير البنية التحتية للابتكار، والتي بدورها ترتبط بالاستراتيجية الوطنية للابتكار والإطار الحكومي للابتكار الصادر عن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وأكد معالي الوزير أن سياسة الابتكار تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي عن طريق تطبيق ومراجعة وتحديث سياسة واستراتيجية الابتكار وادارة وتطوير انظمته، وفق قدرات الموظفين في ذلك المجال، إلى جانب توفير بيئة العمل والقنوات والأدوات المحفزة على الابتكار وتطبيق الأفكار والاقتراحات الابتكارية من خلال تبني الافكار الابتكارية ورعاية المواهب المبتكرة وتعزيز الاستفادة من الأفكار والمقترحات والعائد المادي والغير مادي على أنشطة الوزارة.

ولفت معاليه إلى أن سياسة الابتكار تهدف إلى تطبيق الإطار العام للابتكار الحكومي في الدولة على مستوى المهام الرئيسية وموائمتها مع اختصاصات الوزارة بكفاءة وفاعلية وبنسبة 100% خلال الخمس سنوات القادمة من خلال وضع الإطار العام للابتكار وادارته في الوزارة، وتحفيز الموظفين وبناء قدراتهم، بالإضافة إلى تطبيق الافكار والاستفادة منها إلى جانب رعاية الموهوبين.

كما تشمل سياسة الابتكار نشر ثقافة الابتكار وضمان شمولية وتوحيد مفهومه في جميع القطاعات، وضع الإطار العام والاليات لدعم المشاريع الناشئة المبتكرة، فضلا عن تحديد أدوات الابتكار وقنوات العمل، ووضع إطار لدعم حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وكذلك تحديد مجالات الابتكار السنوية في وزارة تطوير البنية التحتية، وتحديد وتنظيم دور المعنيين والفئات المستهدفة في مجال الابتكار.