حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء والقناصل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، الأحد، كل من سمير المنصر سفير الجمهورية التونسية، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفيرين، مثنياً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية التونسية وسلطنة عمان، متمنياً ارتقاء التعاون في شتى المجالات.

من جانبهم تقدم السفيران بجزيل الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بدور حكومة إمارة الفجيرة في تعميق العلاقات الأخوية بين بلديهما ودولة الإمارات في العديد من المجالات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي كلا من سعادة سيد طاهر سيد ناصر سفير جمهورية القمر المتحدة لدى الدولة وسعادة فيبول القنصل العام الهندي لدى الدولة، وذلك للسلام على سموه وبحث سبل توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بسفراء وقناصل الدول الشقيقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتطوير العلاقات الدولية بين بلدانهم ودولة الإمارات بما يصب في خدمة الشعوب الشقيقة والارتقاء بعلاقاتها في جميع المجالات.