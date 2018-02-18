الإمارات وسريلانكا توقعان مذكرة تفاهم لإدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت

الشارقة 24 – وام:

أبرمت دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.

وقع المذكرة التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال عمالة الخدمة المساعدة المنزلية عن الدولة، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، فيما وقعها عن سريلانكا معالي ثلاثا أثوكورالا وزيرة التوظيف الخارجي السريلانكية، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالعلاقات الوطيدة والتعاون بين الإمارات وسريلانكا بما يعزز من الفوائد التنموية الناتجة عن عمل العمالة السريلانكية في الدولة وانعكاساتها على المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وقال إن مذكرة التفاهم تؤطر لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي لضمان إدارة متوازنة وفعالة لدورة العمل التعاقدي المؤقت للعمال الذين يتم استقدامهم من سيرلانكا لتشغيلهم في الدولة سواء فيما يتعلق بالعمال في منشآت القطاع الخاص أو عمالة الخدمة المساعدة المنزلية، وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات والإرشادات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.

وأكد معاليه أهمية المذكرة في إطار تنظيم عمل وكالات الاستقدام الخاصة في البلدين سعياً وراء تطبيق ممارسات استقدام شفافة وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القانون من قبل جميع الأطراف المعنية في عملية استقدام وتوظيف العمال السريلانكيين في الدولة، إضافة إلى تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة بما فيها برامج التوعية قبل مغادرة العمال بلدهم وبعد وصولهم إلى الدولة بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمعايير الاستقدام وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات.