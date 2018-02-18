عبد الله بن زايد يحضر احتفال "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي"

الشارقة 24 – وام:

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السبت، الحفل الذي أقيم في أبوظبي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي".

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالدور الرائد الذي قدمته المنحة على مدار 10 سنوات في رفد الدولة بالمخرجات الوطنية المسلحة بأرقى المهارات العالمية والقادرة على أداء دور فاعل في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة.

وأشار سموه إلى أن برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي"، يقدم فرصة فريدة ومتميزة لمجموعة مختارة من طلبة الجامعات الموهوبين للمشاركة في برنامج دراسي تم تصميمه بشكل خاص من أجل تأهيلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل.

ويقبل برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي الطلبة الأكثر تميزاً في الجامعات الحكومية، حيث صمم هذا البرنامج باستشارة دائرة التعليم والمعرفة والجامعات والكليات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة نيويورك أبوظبي.