وفد من الفجيرة يشارك في أسبوع البترول الدولي في لندن الإثنين

الشارقة 24 – وام:

يترأس الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ونائب رئيس مجلس إدارة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وفد إمارة الفجيرة المشارك في الدورة السنوية لأسبوع البترول الدولي الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني في العاصمة لندن، الإثنين، بحضور أكثر من ألف من قادة قطاع صناعة الطاقة في العالم.

ويضم وفد الفجيرة عدداً من مدراء المؤسسات الحكومية في الفجيرة ورجال أعمال وشخصيات اقتصادية.

ويعد أسبوع البترول الدولي واحداً من أهم الفعاليات الدولية في قطاع صناعة النفط والغاز ويجمع كبار القادة وأصحاب القرار والشخصيات الأكاديمية من أجل المشاركة والتعلم وصياغة التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة.