سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لدى جمهورية كوسوفا

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة عبد السلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية مونتينغرو أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى جمهورية كوسوفا للرئيس الكوسوفي هاشم تاتشي، وذلك في المبنى الرئاسي في العاصمة الكوسوفية بريشتينا.



ونقل سعادة السفير خلال تقديم أوراق الاعتماد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الصربي وتمنياته له وللشعب الكوسوفي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وعبر سعادة السفير عن اعتزازه ليكون سفيراً للدولة لدى كوسوفا، مثمناً العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً أنه سيعمل كل ما بوسعه لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب.



ومن جانبه حمل الرئيس الكوسوفي سعادة سفير الدولة نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب دولة الإمارات، معبراً عن تمنياته لسعادة السفير بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.