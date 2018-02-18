سفير الدولة يسلم أوراق اعتماده لرئيس صربيا

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، الجمعة، في قصر صربيا بالعاصمة الصربية بلغراد أوراق اعتماده إلى ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى صربيا.

ونقل سعادة السفير خلال تقديم أوراق اعتماده تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الصربي وتمنياتهم له وللشعب الصربي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وعبر سعادة السفير عن اعتزازه ليكون سفيراً للدولة لدى صربيا، مثمناً العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً أنه سيعمل كل ما بوسعه لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب.

ومن جانبه حمل الرئيس الصربي سعادة سفير الدولة نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب دولة الإمارات.