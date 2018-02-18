"الداخلية" تنظم محاضرة حول نشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

الشارقة 24 – وام:

ألقى العقيد خبير حمد راشد الزعابي، نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، محاضرة بعنوان "نشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" في مقر جهاز الشرطة الخليجية بأبوظبي.

وتأتى هذه المحاضرة، في إطار تعزيز جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعريف العاملين بجهاز الشرطة الخليجية بالتدابير، والإجراءات الوقائية لمكافحة هذه الجريمة وصقل مهاراتهم ورفع قدراتهم في التصدي لمثل هذه الجرائم.

في البداية قدم الزعابي اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة لسنه 2006، والتعديلات على القانون لسنه 2015، متطرقاً إلى التعريف باتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

واستعرض المؤشرات العامة الأولية لاكتشاف حالات الإتجار بالبشر، وبعض الحالات العملية منها، وسمات مسرح الجريمة، وشروط وضوابط مقابلة الضحايا، والتحقيقات المالية في القضايا، إلى جانب أساليب التعامل مع قضايا الاتجار بالأطفال.