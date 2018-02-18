"الهلال" يوزع ألفي سلة غذائية على سكان "المخا" اليمنية

الشارقة 24 – وام:

بدعم وجهد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، تواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة في إغاثة أبناء اليمن الشقيق، من خلال توزيع ألفي سلة غذائية إضافة إلى السلع الأساسية ضمن حملة التوزيعات المستمرة على سكان مديرية المخا الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وأسفر توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على سكان مديرية المخا المحررة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في عودة الحياة الطبيعية، إضافة إلى تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للأشقاء.

وجاءت التوزيعات، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني وجهودها المبذولة لدعم الأشقاء، في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإيرانية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن.

وقال راشد الخاطري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن في تصريح صحافي، إن فرق الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتوزيع ألفي سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية على سكان مديرية المخا ضمن استمرار البرامج الإغاثية الموجهة إلى أبناء الشعب اليمني بهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشاد أهالي مديرية المخا بدور القوات المسلحة الإماراتية في تأمين وصول قافلة المساعدات إلى سكان المديرية الذين يعانون أوضاع صعبة نتيجة الحصار الحوثي لهم، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم إلى دولة الإمارات على دعمها للأسر اليمنية التي تأتي استمرارا لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن وتستهدف إسعاد أبناء وأسر الساحل الغربي.