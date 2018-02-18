محمد بن سعود يشهد ختام منافسات بطولة رأس الخيمة للجوجيتسو

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة اليوم السبت، ختام الموسم الرابع من بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، والتي أقيمت تحت رعايته بمشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة.

وأتاحت بطولة رأس الخيمة الدولية التي أقيمت على بساط الصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، وحضرها الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، الفرصة لمشاركة اللاعبين واللاعبات من أكثر من 30 جنسية وبمختلف الأوزان والفئات لزيادة رصيدهم من النقاط التي ستؤهلهم للوصول إلى منصة التتويج النهائية في ختام الموسم الرياضي، حيث جرى تخصيص اليوم الأول من المنافسات للنزالات بدون بدولة بينما شهد اليوم الثاني نزالات المحترفين بالبدلة.

وشهدت البطولة في يوميها مستوى متميزاً وأداءً مشرفاً للاعبين الإماراتيين ومنافسات قوية بين المشاركين. وخصص اليوم الأول لنزالات فئة "بدون بدلة"، أما اليوم الثاني فكان بالبدلة واحتضن منافسات من مختلف الأوزان للمحترفين حاملي جميع أنواع الأحزمة وتألق اللاعبون بعروض مبهرة ارتقت بمستوى المنافسة على بساط البطولة.

وعبر سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة عن فخره بالمستوى المتميز الذي أظهرته البطولة، سواء من حيث المشاركة الدولية القوية والواسعة أو التنظيم والتعاون والدعم الذي قدمته مختلف الأطراف المعنية.

وأكد أن الدعم الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي للنسخة الرابعة من البطولة، كان سبباً في نجاح البطولة واستمرارها بتطوير اللاعبين ومجتمع رياضة الجوجيتسو.

وقال "إن هذا ما لمسناه اليوم من خلال حضور أولياء الأمور واللاعبين من مختلف الأندية للمشاركة في البطولة التي تحمل في طياتها عنوان الاحتراف".