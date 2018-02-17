القبيسي تطلع وفداً بريطانياً على تطور المسيرة البرلمانية

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، وفد المملكة المتحدة برئاسة ديفيد جونز رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية - الإماراتية في البرلمان البريطاني.

ورحبت معاليها في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مؤكدة أهمية العلاقات الثنائية بين بريطانيا ودولة الإمارات الممتدة على مر السنين مما يؤكد متانة هذه العلاقات وتطورها الدائم، ويعكس مدى التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

واطلعت معالي الدكتورة أمل القبيسي الوفد البريطاني، على تطور المسيرة البرلمانية ورؤية القيادة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، تنفيذاً للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005، وتوجهات الدولة في استشراف المستقبل والتخطيط له، وحرصها على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين دولة الامارات والمملكة المتحدة ومناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في كافة المجالات.

من جانبه، أكد الوفد البريطاني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر منارة للأخرين، من حيث التقدم والتطور والإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها في مختلف المجالات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشاد الوفد بالمستوى الرفيع من التعايش والتسامح والأمان لكل من يعيش على أرضها والذي شاهده خلال الزيارة.

وأكد أعضاء الوفد، الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجالات كافة خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية، مشيرين إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين من أجل إيجاد تعاون مشترك وتنسيق الرؤى وتوحيد الجهود في مجال مكافحة الإرهاب ودعم القضايا الدولية المشتركة.