حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة سلطان بن محمد بن ناصر القاسمي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ سلطان بن محمد بن ناصر بن سلطان القاسمي.

وأعرب سموه، خلال زيارة اليوم لمجلس العزاء في رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، عن صادق عزائه ومواساته إلى شقيق الفقيد الشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، ونجل الفقيد الشيخ صقر بن سلطان بن محمد القاسمي، وإلى ذويه من شيوخ القواسم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.