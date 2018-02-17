أعرب سموه عن صادق مواساته

حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة سلطان بن محمد بن ناصر القاسمي

  • السبت 17, فبراير 2018 في 10:50 م
  • حاكم رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء
    حاكم رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء
أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ سلطان بن محمد بن ناصر بن سلطان القاسمي.
الشارقة 24 – وام:
 
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ سلطان بن محمد بن ناصر بن سلطان القاسمي.
 
وأعرب سموه، خلال زيارة اليوم لمجلس العزاء في رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، عن صادق عزائه ومواساته إلى شقيق الفقيد الشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، ونجل الفقيد الشيخ صقر بن سلطان بن محمد القاسمي، وإلى ذويه من شيوخ القواسم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.