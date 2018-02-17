بدعم إماراتي.. التحالف العربي يطلق عملية لتحرير وادي المسيني في اليمن

الشارقة 24 – وام:



بدأت "عملية الفيصل" بقيادة قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ودعم كبير من القوات الإماراتية، لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في وادي المسيني من خلال ثلاث محاور أساسية، وبإسناد جوي مكثف.



وكانت قوات التحالف قد نجحت في دخول "وادي المسيني"، والسيطرة على مداخله المؤدية للساحل، الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت.



ولم يتوقف دور دولة الإمارات على العمليات العسكرية، بل شملت قوافل مساعدات إغاثية وطبية لمدينة المكلا، ضمن الجسر الإغاثي الذي أعلنت عنه الدولة، للتخفيف من معاناة أهالي حضرموت، بعد تحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي.