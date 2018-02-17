محمد بن راشد وحمد بن عيسى يشهدان كأس ملك البحرين للقدرة

الشارقة 24 – وام:



أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالنقلة النوعية التي حققتها رياضة القدرة لسباقات الخيل في مملكة البحرين، والتي تحظى بدعم واهتمام مباشر من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، الأمر الذي ساهم في تحقيق فرسان البحرين للعديد من الإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة، مشيراً سموه إلى أن مشاركة فرسان الإمارات في السباقات مع أشقائهم في مملكة البحرين هي نتاج للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في شتى المجالات وخاصة في رياضة القدرة.



جاء ذلك، خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم السبت، سباق كأس الملك للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.



والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الملك حمد على هامش السباق، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



وتناول اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الحديث إلى رياضة الفروسية وسباقات القدرة التي يوليها سموه اهتماماً كبيراً على الصعيد المحلي والدولي، ما كان له عظيم الأثر في تصدر فرسان الإمارات، مكانة عالمية مرموقة في تلك السباقات، تمكنوا خلالها من رفع علم الدولة في العديد من البطولات الدولية.