"الهوية" تبدأ في استيفاء رسوم التصديق الرقمي ومطابقة البيانات مطلع الشهر

الشارقة 24:



أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنها ستباشر استيفاء الرسوم المقررة على خدمات بوابة التصديق الرقمي، وخدمة مطابقة البيانات، اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن استحداث رسوم خدمات "البوابة"، وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة.



وكان مجلس الوزراء، قد أقر استيفاء رسوم اشتراك، قدرها 25 ألف درهم، لمرة واحدة من كافة الجهات الراغبة، بالحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي، في حين أعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد الرسوم المقررة على الخدمات، والتي تتقاضاها الهيئة بشكل دوري، وفقاً لعدد المعاملات التي تجريها الجهة المستفيدة.



وستستوفي الهيئة بموجب القرار، رسوماً بـ 5 دراهم عن كل معاملة من خدمات التصديق الرقمي، وذلك للمعاملات التي يتراوح عددها بين معاملة واحدة و500 ألف معاملة، و4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يبلغ عددها ما بين 500 ألف وواحد ومليون، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تبلغ ما بين مليون وواحد و1 مليون ونصف المليون، في حين تبلغ الرسوم 2 درهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة.



ودعت الهيئة الجهات المعنيّة، من القطاعين الحكومي والخاص، التي كانت تستفيد من خدمات بوابة التصديق الرقمي، وترغب بالاستمرار في ذلك، وكذلك الجهات الراغبة في الاشتراك حديثاً، إلى الاستفادة من خدماتها إلى المبادرة بمراجعتها لإبرام عقود استخدام الخدمات المذكورة.



وقال سعادة الدكتور سعيد عبد الله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة: إنّ الهيئة طورت هذا المشروع الحيوي، في إطار سعيها لدعم توجّه الدولة، نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، عبر تبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتعلقة بها، بشكل يمكّن المؤسسات الحكومية والأفراد من الاعتماد بشكل كلّي عليها، وعلى الوسائل الأخرى التي توفّرها لهم لإنجاز المعاملات عبر الفضاء الرقمي.



وأضاف انّ "البوابة" تتيح حالياً العديد من الخدمات، في مقدّمتها التحقق من مصداقية بطاقة الهوية، ومن وضعها وصلاحيتها، وتأكيد سلامة البيانات الحيوية "البيومترية" للفرد الذي يتقدّم بطلب خدمة معينة باستخدام "البطاقة" أو رقم الهويّة، وتغيير رقم التعريف الشخصي "الرقم السري"، وقراءة المعلومات الشخصية المدمجة في بطاقة الهوية والمخزنة على شريحتها الإلكترونية وخدمة التوقيع الإلكتروني.



وأكّد الدكتور الغفلي حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، من المؤسسات والمساهمة بشكل فاعل في تمكينها من تطوير خدماتها الإلكترونية والذكيّة، عبر إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن، عن طريق استخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري لبطاقة الهوية.