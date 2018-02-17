حامد بن زايد يشارك في "نمشي معاً" في حديقة أم الإمارات

الشارقة 24 – وام:

في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، في مبادرة "نمشي معاً" في أسبوعها الرابع.

وأعرب سموه، عن سعادته بهذه المشاركة الرياضية والإنسانية، التي تنظمها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي، كبادرة اجتماعية هادفة تدعو إلى التواصل والتعاون المجتمعي مع ذوي الإعاقة والتشجيع على ممارسة رياضة المشي.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من الرسالة النبيلة لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في انتهاج ثقافة التضامن مع ذوي الإعاقة والاندماج معهم، ومشاركتهم أنشطتهم وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال وحثهم على العمل الإنساني والتطوعي.

وقد تم إطلاق مبادرة "نمشي معاً" من قبل اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية ونشر وتشجيع السلوكيات الصحية بين مختلف شرائح المجتمع، استعداداً للحركة الرياضية الإنسانية التي تشهدها الدولة، في استضافة دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، والتي تنطلق من 14 إلى 22 مارس القادم والدورة العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019.

يذكر أن مبادرة "نمشي معاً" تقام يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً، في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، لإشراك ودمج ذوي الإعاقة في المناسبات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى حث المجتمع على الإقبال على العمل التطوعي واتخاذ الرياضة أسلوب ونمط حياة، كما تهدف الى إعلاء قيم التآخي والتراحم والتآزر بين جميع أفراد المجتمع للارتقاء بأسلوب حياة مبنية على المشاركة والتضامن الحقيقي.

وتأتي استضافة دورة الألعاب الإقليمية التاسعة والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، جزءاً من رؤية الإمارات 2021، التي تدعم اندماج ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، من خلال ممارسة الرياضة.