ولي عهد الفجيرة يشهد افتتاح بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المحافظة على المراحل المتطورة التي تمر بها لعبة التايكوندو في الإمارة، وتحفيز اللاعبين الموهوبين في اللعبة من خلال المشاركة بالبطولات المحلية والدولية.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه منافسات النسخة السادسة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو مساء الجمعة، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والدكتور تشو كوكي رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة العميد الركن شداد العمري رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، وسعادة فايز الديحاني رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو.

وثمن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود القائمين على البطولة ودورهم في استمرار نجاحها طوال السنوات السابقة، مؤكداً أن الفعاليات الرياضية التي تقدمها إمارة الفجيرة تساهم في الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، وهو جعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.

وشكر سمو ولي عهد الفجيرة الاتحاد الدولي للتايكوندو والاتحاد الإماراتي للكاراتيه والتايكوندو لدورهما الداعم لمنافسات البطولة ونجاحها.

بدوره، تقدم رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشو كوكي بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للاهتمام الكبير الذي ساهم بالارتقاء برياضة التايكواندو في الإمارات تحديدا وعلى مستوى العالم، وقال: إن لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والفجيرة بشكل خاص دوراً بارزا في تطور هذه اللعبة على المستوى العالمي.

وشهد الحفل الافتتاحي للبطولة، تقديم فرقة الاتحاد الدولي الكورية الجنوبية عروضاً بفنون التايكواندو، وفيديو سلط الضوء على المشاريع الإنسانية للاتحاد الدولي للتايكواندو.

شارك في البطولة 835 لاعباً ولاعبة من 38 دولة في العالم.

حضر الحفل، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكوندو، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة.