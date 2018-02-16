شرطة عجمان تُخرج 44 ضابطاً من دورتين

الشارقة 24 – وام:



شهد سعادة العقيد خالد خلفان القمزي مدير معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان، وبحضور العقيد عبد الله بن سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة، حفل تخريج دورتين نظمهما المعهد بمبنى القيادة.



وكانت الدورة الأولى حول "مهارات الاتصال الفعال"، بمشاركة 13 منتسباً من ضباط مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها العميد جمال سالم العامري تناول خلالها الأسس والقواعد المتبعة في عملية الاتصال والمناهج العلمية، في استخدام القوالب الاتصالية التي تحقق أهداف الرسالة.



وكانت الدورة الثانية حول "إعداد القائد الاستراتيجي المعاصر"، بمشاركة 31 منتسباً من ضباط مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها سعد الدين أشتيوي تناول خلالها أسس وقواعد الشخصية القيادية، وكيفية إعداد قائد بصقل تلك الشخصية ومتابعة تطورها.



وفي ختام حفل التخريج، قام مدير معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة بتكريم المحاضرين وقدم الشهادات للخريجين.