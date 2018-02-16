"الهلال" يواصل تزويد مراكز الكلى بشبوة بالمشتقات النفطية

الشارقة 24 – وام:



زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، مستشفى الكلى التخصصي الخيري لجراحة الكلى والمسالك البولية بمدينة عزان ومراكز غسيل الكلى في كل من عزان وعتق وبيحان بمحافظة شبوة بـ 36 ألف لتر من وقود الديزل، لتلبية احتياجات تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بهذه المنشآت الطبية، وذلك في إطار حرصها على استمرار خدماتها الإنسانية الجليلة في خدمة مرضى الفشل الكلوي.



وقال محمد سيف المهيري رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، إن هذا الدعم يأتي استمراراً للدعم المتواصل الذي توليه دولة الإمارات ممثلة بجناحها الإنساني والخيري الهلال الأحمر لمستشفى ومراكز الكلى في محافظة شبوة، مشيراً إلى أن هذه الكمية من وقود الديزل ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، بل سبق وأن رفد الهلال الأحمر الإماراتي مراكز ومستشفى الكلى بشبوة بكمية مماثلة في شهر نوفمبر الماضي، كما سبق وأن وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أدوية علاجية ومحاليل غسيل الكلى للمرضى المصابين بالفشل الكلوي والمقدمة لمراكز غسيل الكلى بمدن ميفعة وعتق وبيحان، بالإضافة إلى دعم مستشفى الكلى التخصصي الخيري لجراحة الكلى في مدينة عزان بكمية من الأجهزة والمعدات الطبية النوعية.



وأكد المهيري أن دعم دولة الإمارات لمراكز الكلى والقطاع الصحي في شبوة واليمن عامة سيستمر ولن يتوقف، إيماناً وتقديراً للحاجة الماسة للخدمات الطبية التي يحتاجها أبناء اليمن.