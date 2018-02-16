مقاتلات التحالف تنفذ 68 غارة على مواقع تابعة لميليشات الحوثي الإيرانية

الشارقة 24 – وام:



بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.. شنت مقاتلات التحالف العربي 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في 6 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وشنت مقاتلات التحالف 4 غارات على أهداف ومواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي على مشارف منطقة مسورة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، إضافة إلى 3 غارات قصفت مخازن أسلحة وذخيرة لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.



كما شنت مقاتلات التحالف غارتين على تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مديرية التحيتا على جبهة الساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة فضلاً عن شن 4 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية الجراحي وغارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في الحديدة.