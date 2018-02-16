عبد الله آل حامد يفتتح المؤتمر العالمي الأول لأمراض النساء والولادة

الشارقة 24 – وام:



افتتح معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي الخميس، فعاليات المؤتمر العالمي الخليجي الأول لأمراض النساء والولادة بفندق ياس روتانا بجزيرة ياس، الذي ينظمه مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس للإخصاب، ويستمر على مدى يومين بحضور أكثر من 300 طبيب ومتخصص من داخل وخارج الدولة.



حضر الجلسة الافتتاحية محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، ومجد أبو زنط الرئيس التنفيذي لشبكة هيلث بلاس التخصصية وعدد من المسؤولين والأطباء.



وأكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد اهتمام دائرة الصحة في أبوظبي بالتوسع في التخصصات الطبية الدقيقة، بما فيها أمراض النساء والولادة والأطفال وفقاً لنتائج دراسات فجوات الطاقات الاستيعابية والتي يتم من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات الطبية والمنشآت والكوادر الطبية.