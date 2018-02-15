رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ترامب بضحايا "مدرسة فلوريدا"

الشارقة 24 – وام:



بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أعرب فيها عن خالص تعازية وصادق مواساته للرئيس الأميركي وأسر الضحايا في حادث إطلاق نار في مدرسة في فلوريدا والذي أسفر عن مقتل العديد من الطلاب والطالبات.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة.