حكام الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يشهدون أفراح القاسمي وتريم

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الخميس الاحتفال الشعبي الذي أقامه الشيخ عمر بن عبد الله القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي إلى كريمة سعادة أحمد عمران تريم.



كما حضر الاحتفال - الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة - سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.



وقدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأولياء العهود والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للشيخ عمر بن عبد الله القاسمي وللعريس الشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي وإلى أقارب العروسين سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.