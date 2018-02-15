محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيس البنك الدولي

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.



وبحث سموه والمسؤول الدولي خلال اللقاء الذي جرى في اللوفر أبوظبي، علاقات التعاون بين المؤسسات و الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.



وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول العديد من القضايا التنموية والاقتصادية والمالية التي تهم الجانبين والمجتمع الدولي، وأهمية التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات والمؤسسات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي.



حضر اللقاء، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين في مجموعة البنك الدولي.