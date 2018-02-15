ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو

الشارقة 24 – وام:



أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الدولي في تطوير رياضة التايكواندو في الدولة على النحو الذي ساهم في فوز ملف الفجيرة باستضافة النسخة المقبلة لكأس العالم للمنتخبات والجولة الختامية بالتايكواندو والتي ستقام في نوفمبر القادم في الفجيرة.



جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد اليوم في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو ورئيس اللجنة المنظمة للنسخة السادسة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة.



واطلع سمو ولي العهد على الاستعدادات النهائية لاستضافة النسخة الحالية لبطولة الفجيرة التصنيفية المفتوحة بالتايكواندو مثنياً سموه على الثقة الكبيرة التي منحتها الأسرة الدولية لرياضة التايكواندو لإمارة الفجيرة والتي ساهمت بفوز ملف استضافة كأس العالم للتايكواندو في الفجيرة.



واستمع سموه إلى شرح مفصل من الدكتور تشو فيما يخص مجمع "الأزرق" لممارسة التايكواندو في الأردن والمراحل التي وصل إليها الإنجاز، وكافة الأمور المتعلقة بالمشروع.



وكان سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قدم مكرمة مالية للاتحاد الدولي للتايكواندو عند افتتاح النسخة الماضية "الخامسة" وقدرها مئة ألف دولار أميركي لإنشاء مجمع رياضي للاجئين السوريين "الأزرق" في الأردن لممارسة الرياضة عموماً والتايكواندو بشكل خاص وحظيت المكرمة بتقدير وثناء الأسرة الرياضية الدولية لطابعها الحضاري والإنساني والمجتمعي.



وتقدم رئيس الاتحاد الدولي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لدوره البارز في دعم هذه المبادرة الإنسانية والرياضية مشيداً بالنقلة النوعية للتايكواندو في الدولة مبدياً إعجابه بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للعبة ونادي الفجيرة للفنون القتالية.



ومن جانبه شكر العميد أحمد حمدان الزيودي سمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي مهد للوصول للجاهزية الكاملة لاستضافة منافسات بطولة الفجيرة الدولية التصنيفية المفتوحة بالتايكواندو وتأمين كافة الأمور الفنية والإدارية لضيوف الإمارات من الرياضيين والمسؤولين خلال مشاركتهم في البطولة التي ستنطلق غداً في مجمع زايد الرياضي.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.