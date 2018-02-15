محمد بن راشد يزور المهرجان الوطني للعلوم والتكنلوجيا والابتكار

الشارقة 24 – وام:



زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في مدينة "دبي فستيفال" بالفترة من 15 - 19 من فبراير الجاري وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أرجاء قاعات وردهات المهرجان يرافقه معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للابتكار والعلوم والتكنولوجيا، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.



واطلع سموه خلال الزيارة على الابتكارات والمشاريع العلمية للشباب من بنين وبنات، كما اطلع سموه على المشاريع العلمية المبتكرة التي تعرضها الجهات التعليمية والمؤسسات الوطنية.