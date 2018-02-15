الإمارات تدعم كوبا بعد موسم أعاصير 2017

الشارقة 24 – وام:



قدمت دولة الإمارات مساهمة مالية إلى الحكومة الكوبية ضمن الجهود الرامية لإعادة الإعمار بعد موسم أعاصير 2017 .



وقام سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى هافانا، بتسليم المساهمة المالية إلى إليانا نونيز موردوتشي نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في كوبا.



وتقدمت نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي نيابة عن الحكومة الكوبية بجزيل الشكر إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على هذا الموقف الإنساني من خلال تلك المساهمة الإماراتية التي تعد أبلغ تعبير عن العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.