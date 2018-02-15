سفير الدولة يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال، أمس الأربعاء، مايكل كيتينغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، وذلك في مقر سفارة الدولة في مقديشو.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في الصومال، بالإضافة إلى آلية العمل سوياً لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال، كما تم التطرق إلى مناقشة الوضع الإنساني في الصومال.



وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال مايكل كيتينغ بجهود دولة الإمارات المستمرة في دعم الصومال في مختلف المجالات وعلي دورها البارز في دعم مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال.



وأعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره إلى المبعوث الخاص للأمين العام لدى الصومال على زيارته لمقر سفارة الدولة وحرصه على توطيد علاقات التعاون بين سفارة الدولة ومكتب الأمم المتحدة في الصومال، إلى جانب جهوده خلال الفترة الماضية في دعم مسيرة إحلال السلام والأمن والاستقرار في الصومال.