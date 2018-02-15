تبادلا الأحاديث الودية

سفير الدولة لدى الرياض يلتقي وزير الحرس الوطني السعودي

  • الخميس 15, فبراير 2018 في 2:00 م
بحث سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني السعودي في الرياض.
الشارقة 24 – وام:
 
التقى سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني السعودي في الرياض.
 
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
 
حضر اللقاء الملحق العسكري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة العميد الركن راشد بن عبيد آل علي ونائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري.