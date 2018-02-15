الإمارات تقدم تبرعات إلى المعهد الطبي لحماية الأم والطفل في بلغراد

الشارقة 24 – وام:

قدم صندوق الدعم الاجتماعي التابع لوزارة الخارجية الإماراتية تبرعات إلى المعهد الطبي لرعاية الأم والطفل في بلغراد.

وقال السيد عبد الرحمن الشامسي القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة لدى صربيا، الذي سلم التبرعات إلى مدير المعهد الدكتور رادويه سيميتش والموجهة إلى قسم العناية المركزة في قسم طب الأطفال وتضمنت أَسرة طبية متطورة، "إن المساعدات الإنسانية تمثل أحد مرتكزات السياسة الخارجية للدولة والتي رسخ مبادئها القائد المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه" والقائمة على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب دون تمييز".

وأشار إلى أن هذا التبرع يأتي في إطار التوعية باليوم العالمي لمرض سرطان الأطفال الذي يصادف 15 من فبراير كل عام.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود للحد من هذا المرض.

من جانبه أعرب الدكتور رادويه سيميتش عن شكره لدولة الإمارات على هذا التبرع السخي، مشيراً إلى أهميته لعدد كبير من الأطفال ذوي الأمراض الصعبة والنادرة الذين يعالجون منها في هذا القسم.