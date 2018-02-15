وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل رئيس مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبة في مقر الوزارة بأبوظبي، الخميس، سعادة نورتون شوارتز رئيس مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي والرئيس التنفيذي له، بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وكبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بزيارة سعادة رئيس المجلس، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، في ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع وبما يحقق المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.