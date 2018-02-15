الرميثي: أكاديمية سيف بن زايد منارة علمية رائدة وإضافة متميزة في بلادنا

الشارقة 24 – وام:



أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء "أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية"، يأتي مواكبة للتطورات التي تشهدها مسيرة العمل الشرطي والأمني، لافتاً إلى أن الأكاديمية تعتبر "منارة علمية رائدة وإضافة متميزة في بلادنا".

وأوضح معاليه أن إطلاق اسم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الأكاديمية يعد تكريماً لقائد مسيرة تطوير العمل الشرطي والأمني في الدولة حيث يعد سموه رائداً من رواد التغيير والتطوير في العمل الشُّرطي، وبصماته واضحة في العديد من الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية انطلاقاً من إيمانه العميق بمسيرة التطوير والحداثة للعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعتز بإنشاء "أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية" وبأهدافها في الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي الشرطة عبر توفير التأهيل والتدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة وإعداد برامج تدريب متطورة في مختلف مجالات الشرطة والأمن ومتابعة المستجدات التدريبية الشرطية والأمنية والإدارية والتقنية وتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية والشرطية إلى جانب أهميتها في تأهيل المنتسبين في التخصصات كافة.