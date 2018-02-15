"آيسنار أبوظبي" ينطلق 6 مارس بشعار "الأمن الوطني يهم الجميع"

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق خلال الفترة من 6 الى 8 مارس المقبل فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2018"، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة "ريد للمعارض" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "الأمن الوطني يهم الجميع".



وتنظم وزارة الداخلية خلال نفس الفترة مؤتمر "الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018" تحت عنوان "التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف".



وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث العالمي الأربعاء، تفاصيل وفعاليات المعرض خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي بفندق فيرمونت باب البحر تحدث فيه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر "آيسنار أبوظبي 2018" والدكتور جمال محمد الحوسني، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعميد الدكتور جاسم منصور المنصوري نائب مفتش عام وزارة الداخلية، عضو ومنسق عام اللجنة العليا للمعرض، والعميد وليد الشامسي رئيس لجنة الفعاليات والمعرض، والمقدم الدكتور علي الغفلي، رئيس لجنة التميز والابتكار للمعرض وعمر عبد الرحمن الزعابي نائب مدير إدارة جهاز استخبارات الإشارة، وعواطف الحوسني مدير إدارة الدعم المؤسسي والعلاقات العامة في مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية "أوشاد" وملينيه ايولمزيان سولييه، مديرة إدارة المعارض لشؤون الأمن والسلامة في شركة "ريد للمعارض".