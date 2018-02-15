سلطان البادي يشهد ورشة "مبادرات ابتكارية جديدة"

الشارقة 24 – وام:



شهد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الأربعاء، ورشة عمل مبادرات وزارة العدل الابتكارية للنيابة العامة، ضمن مشاركات وفعاليات الوزارة في شهر الإمارات للابتكار، بحضور المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية والنيابات العامة بالدولة.



وقال المستشار حمد سيف الشامسي - في كلمة الافتتاح - إن شهر "الإمارات للابتكار" مناسبة لا تغيب عن أذهاننا أهميتها مستلهمين فيها رؤية دولة الإمارات من ورائها، لتكون على مستوى المناسبة والحدث، ولنستشعر عن وعي ويقين ما هو دور النيابة العامة في منظومة الابتكار لبلادنا.