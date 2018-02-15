محمد مطر الكعبي يلتقي وزير الشؤون الدينية الجزائري

الشارقة 24 – وام:



استعرض سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف - خلال لقائه الأربعاء معالي الدكتور محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف بين البلدين، رسالة الهيئة ودعم القيادة الرشيدة للاستراتيجيات والمشاريع الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية والدولية التي أنجزتها ومؤشرات الأداء الابتكاري الحالي والمستقبلي لرؤية الهيئة خاصة الخطاب الإسلامي المستنير في مواجهة العنف والتطرف.



وأكد أن أهم ما يشغل العالم العربي والإسلامي اليوم بل العالم أجمع هو تطويق الفكر الظلامي الذي ألقى بظلاله على الشريعة الإسلامية الغراء والقيم الفاضلة التي قدمها الإسلام للعالم.



منوهاً إلى ضرورة التعاون البناء بين المعنيين بالشأن الإسلامي في العالم لإبراز صورة الإسلام النقية وعنوانها الوسطية والهداية والرحمة وتعزيز مكونات الفطرة الإسلامية النقية .