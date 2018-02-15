عبد الله بن زايد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني

الشارقة 24 – وام:



استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة، وفداً من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد الكلية.



ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بوفد كلية الدفاع الوطني واطلع سموه على أهم البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية والتدريبية في الكلية.



وأكد سموه أهمية دور كلية الدفاع الوطني في دراسة وتحليل مفهوم الأمن الوطني وأبعاده الإستراتيجية، وإبراز أهمية الموارد الوطنية والدفاعية ودورها في خدمة الإستراتيجية الوطنية.