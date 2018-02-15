حسين الحمادي يحضر فعاليات "اليوم العالمي للثقافات" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



حضر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم فعالية "اليوم العالمي للثقافات" تحت عنوان "زايد والعالم" والتي نظمتها كليات التقنية العليا للطالبات في الشارقة، تفاعلاً مع "عام زايد" وذلك احتفاء بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.



وتعكس الفعالية - التي شاركت فيها 18 دولة - علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع مختلف دول العالم والمكانة العظيمة للقائد المؤسس ودوره الريادي في إرساء علاقات الصداقة والتعاون مع دول العالم وبصمات الخير والإنسانية التي تركها في مختلف بقاع الأرض.



حضر الفعالية كل من معالي محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وأعضاء مجلس أمناء الكليات.