شما المزروعي تؤكد فخرها بإنجازات الشباب وأحلامهم

الشارقة 24 – وام:



اختتم مركز الشباب العربي مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 بإطلاق مبادرة "رواد الشباب العربي"، خلال جلسة "حلم الشباب العربي" التي عبرت فيها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب عن فخرها بإنجازات الشباب وأحلامهم التي يترجمونها على أرض الواقع.



وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: "إن الشباب يجمعهم حلم واحد ومصير واحد.. يجمعهم الحلم في المساهمة الفاعلة في بناء أوطاننا يداً بيد، وأضافت: "قبل عام واحد اجتمعنا وحلمنا معاً وضعنا معاً استراتيجية للشباب العربي أعدھا أكثر من 150 من الشباب العربي وأعلنا معاً عن مبادرات استراتيجية عديدة للشباب العربي".