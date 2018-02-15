لقاء بين "الوطني الاتحادي" ووفد منظمة "بينيس" الأميركية

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة محمد بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي وفد منظمة "بينيس" الأميركية برئاسة الجنرال نورتون شوارتز- الرئيس التنفيذي للمنظمة.



حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من أحمد محمد الجروان، وخليفة سهيل المزروعي والدكتور سعيد عبد الله المطوع ومطر حمد الشامسي وعزة سليمان بن سليمان وسعادة الدكتور جابر الزعابي - الأمين العام المساعد للجلسات واللجان .



وفي بداية اللقاء.. أشاد سعادة محمد بن كردوس العامري بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في جميع القطاعات.



وتم خلال اللقاء عرض فيلم عن إنجازات المجلس الوطني الاتحادي.