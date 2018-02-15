بدعم إماراتي كبير.. قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مداخل وادي المسيني

الشارقة 24 – وام:



نجحت قوات الشرعية اليمنية، بواسطة قوات النخبة الحضرمية، وبإسناد من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعم كبير من القوات الإماراتية، في دخول وادي المسيني، والسيطرة على مداخله المؤدية للساحل، الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات النخبة الحضرمية انتشرت بشكل واسع، واستحدثت عدداً من الحواجز العسكرية لإغلاق هذا الوادي، وقطع الطرق على عناصر التنظيم ومحاصرتهم وسط تغطية جوية.



وذكر مصدر عسكري، أن قوات الشرعية تستعد لشن عملية تطهيرية شاملة في المناطق التي يستخدمها التنظيم لشن عمليات إرهابية تضر بالأمن الاجتماعي، وفق خطة أمنية وعسكرية تهدف لتثبيت الأمن ودحر هذه العناصر.