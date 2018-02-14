"الهلال" يدشن مشروع مياه يخدم 10 آلاف أسرة بمحافظة لحج اليمنية

الشارقة 24 – وام:



دشن الهلال الأحمر الإماراتي صباح الأربعاء، مشروع مياه في منطقة العند بمديرية تبن بمحافظة لحج، يستفيد منه 10 آلاف أسرة في كافة قرى العند والنازحون من مناطق الصراع في كرش والساحل الغربي.



يتضمن المشروع مد شبكة أنابيب بطول 9 كم وتوفير مضخة غاطس، ومنظومة طاقة شمسية تولد 26 كيلو وات، وتأهيل الخزان العام بسعة 30 ألف جالون.



وتم تدشين المشروع بحضور وفد مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بعدن ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبد الله التركي الذي عبر عن سعادته الغامرة بتدشين مشروع مياه العند الذي تستفيد منه آلاف الأسر.



ووجه الشكر لدولة الإمارات الرائدة في الأعمال الخيرية والإنسانية مؤكداً أن هذا ليس غريباً على الإمارات .