عبد الله بن زايد يستقبل وفد مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي

الشارقة 24 – وام:



استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الألابعاء، وفد مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي برئاسة سعادة نورتون شوارتز رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.



وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة أعضاء الوفد، مؤكداً العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.



من جانبه أكد سعادة نورتون شوارتز رئيس مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي الرئيس التنفيذي، المكانة الرائدة لدولة الإمارات كنموذج للاستقرار الإقليمي والانفتاح والتقدم في الشرق الأوسط.